نجم بايرن ميونخ معروض على ريال مدريد

الوكيل الإخباري - عرض على ريال مدريد، فرصة التعاقد مع أحد النجوم البارزين في الدوري الألماني، وبالتحديد ضمن صفوف بايرن ميونخ.



ويبحث الملكي عن ضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، عقب تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابات طويلة.



وقدمت رافائيلا بيمينتا، وكيلة الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع بايرن ميونخ، عرضا لفلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اتصلت بيمينتا بفلورنتينو بيريز بشكل مباشر وعرضت عليه التوقيع مع دي ليخت.



ولا يعيش دي ليخت صاحب ال24 عاما أوقاتا جيدة مع البافاري منذ الانتقال إلى صفوفه في الموسم الماضي.



وكشفت أن هناك اتفاقا بين بيمينتا ومسؤولي بايرن ميونخ بالموافقة على رحيل دي ليخت، إذا حصل على أي عرض يبلغ 60 مليون يورو.



وكان دي ليخت هدفا سابقا لريال مدريد منذ أن كان يلعب في أياكس، لكنه فضل الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

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