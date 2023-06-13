نجم بايرن ميونخ يصدم برشلونة

الوكيل الإخباري - وجه نجم وسط بايرن ميونخ، صدمة إلى برشلونة، بشأن الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت بعض التقارير، أن جوشوا كيميتش نجم البافاري، هو الخيار المثالي لتعويض رحيل بوسكيتس عن برشلونة، وأن اللاعب الألماني مستعد للانتقال إلى البارسا هذا الصيف.



وقال كيميتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "رحيلي عن بايرن ميونخ؟ من الصعب تجنب هذه الشائعات".



وأضاف "بشكل عام لست منشغلا بهذه الأمور.. كما يعلم الجميع، لدي عقد لمدة عامين، وأمامنا خطط كبيرة في بايرن ميونخ".



يذكر أن برشلونة يستهدف ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا، والبرتغالي روبن نيفيز نجم وولفرهامبتون، والألماني إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي، لدعم خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي.

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