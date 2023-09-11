نجم بايرن ميونخ يهدد مكانة لاعب ريال مدريد

الوكيل الإخباري - عاد أحد اللاعبين البارزين إلى كتيبة مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، وسيكون جاهزا للظهور أمام ريال سوسيداد الأحد المقبل ضمن منافسات الليجا، عقب انتهاء التوقف الدولي، بحسب تقرير صحفي.



فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الظهير الأيسر فيرلاند ميندي عاد من الإصابة، وسيكون أنشيلوتي صاحب قرار إشراكه أساسيا، أو تجنب المخاطرة به وإدخاله في أجواء المباريات شيئا فشيئا.



وكان ميندي قد أصيب في 29 يوليو/تموز الماضي، وينتظر المدرب الإيطالي عودته، لأنه لم يقتنع بالأداء الذي قدمه فيران جارسيا في بداية الموسم الجاري.



وسيكون اللاعب الفرنسي تحت ضغط، بعدما غاب لفترات طويلة في المواسم الأخيرة للإصابة، بينما ينتهي عقده في 2025، لذا سيكون الميرينجي مستعدا لبيعه في الصيف المقبل.



وقالت "ماركا" إن ميندي يتفوق حاليا في منافسته مع فيران جارسيا، لكن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، في إطار الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم مركز الظهير الأيسر.

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