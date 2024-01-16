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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 03:49 م

نجم برشلونة: سأصفع فينيسيوس وأحطم وجهه

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الوكيل الإخباري - وجه فيران توريس، نجم برشلونة، كلمات قوية لفينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، خلال الكلاسيكو الأخير.

وكان ريال مدريد هزم برشلونة بنتيجة 4-1، الأحد الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توريس قال أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء بشأن فينيسيوس: "إذا قال لي أي شيء، أقسم بأنني سأوجه له صفعة لعينة".

وأضاف: "إذا قال لي هذا القذر أي شيء، سأوجه له ضربة قوية تحطم وجهه".

ودخل فينيسيوس جونيور في عدد من المشادات مع لاعبي برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة، كما أنه حاول استفزاز اللاعبين على مقاعد بدلاء البارسا.

ونجح فينيسيوس جونيور في إحراز 3 أهداف ضمن رباعية ريال مدريد في نهائي كأس السوبر.

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