نجم برشلونة يتراجع ويقرر الرحيل

الوكيل الإخباري - كشفت تقرير إسباني عن تراجع نجم من نادي برشلونة عن قراره بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.



وطوال الأشهر الماضية وتحديدًا بعد ارتباط اسمه بالرحيل كان أنسو فاتي يضع أمامه هدفا واحدا فقط، وهو الاستمرار للتألق بقميص البارسا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد غيّر فاتي رأيه وقرر الرحيل وخوض تجربة جديدة.



وأضافت أن فاتي استغل فترة الراحة التي منحها المدرب تشافي هيرنانديز للفريق، للتفكير بجدية بشأن مستقبله.



وأشارت إلى أنه من خلال التفكير العميق وجد فاتي أن الأفضل بالنسبة له هو الانتقال لناد آخر، ومن ثم سيبدأ الاستماع للعروض المقدمة له.



وأوضحت الصحيفة، أن فاتي لم يحسم قراره بنسبة 100%، لكنه ووالده نقلا رغبته إلى وكيله خورخي مينديز، من أجل جمع العروض المناسبة.



جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي في أوروبا سينتهي بحلول منتصف ليل الجمعة المقبل.

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