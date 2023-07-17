نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - يرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة، الذين برزوا مع الفريق الكتالوني على مدار الموسم المنصرم.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مانشستر سيتي قدم عرضا كبيرا إلى أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، وأعلى بكثير مما يتقاضاه في صفوف البلوجرانا، دون أن تكشف الصحيفة عن تفاصيله.



وأضافت أن بالدي، رغم ذلك، لا يرغب في مغادرة كامب نو، ولم يفكر أبدا في هذا الأمر، حيث يعرف أن أهميته ستزداد في الفترة المقبلة مع رحيل جوردي ألبا.



كما أن وكيل أعمال بالدي أخبره بأنه "لا يوجد مكان أفضل من برشلونة ليصبح أحد أفضل مدافعي العالم".



وأشارت الصحيفة إلى أن بالدي يريد الاستمرار كلاعب لبرشلونة، وتوصل بالفعل لاتفاق مع النادي على تمديد عقده، الساري حاليا حتى عام 2024.



ويريد البارسا التمديد للدولي الإسباني، صاحب ال19 عاما، حتى 2027 أو 2028.



يذكر أن بالدي شارك في 44 مباراة مع البلوجرانا خلال الموسم الماضي، من بينها 36 كلاعب أساسي، وتمكن من تسجيل هدف واحد وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

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