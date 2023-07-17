الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 03:19 م

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

7202317104034748403257


الوكيل الإخباري - يرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة، الذين برزوا مع الفريق الكتالوني على مدار الموسم المنصرم.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن مانشستر سيتي قدم عرضا كبيرا إلى أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر لبرشلونة، وأعلى بكثير مما يتقاضاه في صفوف البلوجرانا، دون أن تكشف الصحيفة عن تفاصيله.

وأضافت أن بالدي، رغم ذلك، لا يرغب في مغادرة كامب نو، ولم يفكر أبدا في هذا الأمر، حيث يعرف أن أهميته ستزداد في الفترة المقبلة مع رحيل جوردي ألبا.

كما أن وكيل أعمال بالدي أخبره بأنه "لا يوجد مكان أفضل من برشلونة ليصبح أحد أفضل مدافعي العالم".

وأشارت الصحيفة إلى أن بالدي يريد الاستمرار كلاعب لبرشلونة، وتوصل بالفعل لاتفاق مع النادي على تمديد عقده، الساري حاليا حتى عام 2024.

ويريد البارسا التمديد للدولي الإسباني، صاحب ال19 عاما، حتى 2027 أو 2028.

يذكر أن بالدي شارك في 44 مباراة مع البلوجرانا خلال الموسم الماضي، من بينها 36 كلاعب أساسي، وتمكن من تسجيل هدف واحد وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان

7202317102913336320116

ولي العهد: أبطالنا من ذهب

7202317101325766709206

يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

720231795754523102285

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع كوادرادو

720231795045946534295

إنريكي يستقر على بديل مبابي

72023179488538141881

ريال مدريد يجدد لنجل زيدان

أخبار متعلقة
7202317101325766709206

يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

720231792336676267278

مفاجأة غير سارة للأهلي السعودي في مفاوضات رياض محرز

620232792551576354502

أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة

6202322111948447115050

بالفيديو.. هالاند يحرج طفلا بسبب شعار مانشستر يونايتد

6202319143416507459319

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع مدافع إفريقي

62023181693436057727

الهلال السعودي يستغل تعثر برشلونة لخطف زميل رونالدو