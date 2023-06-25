نجم تشيلسي يتأهب للكشف الطبي في أهلي جدة

الوكيل الإخباري - اقترب أحد نجوم تشيلسي من الانضمام رسميا إلى صفوف فريق أهلي جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد: "سيغادر إدوارد ميندي حارس تشيلسي إلى السعودية، وسيخضع للكشف الطبي هناك غدا الاثنين".



وكان إدوارد ميندي اتفق على الشروط الشخصية لعقده مع أهلي جدة، وسيوقع حتى يونيو/حزيران 2026، مع النادي السعودي العائد لدوري المحترفين بعد موسم وحيد قضاه في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو".



يذكر أن العديد من التقارير أكدت ضغط إدارة تشيلسي على إدوارد ميندي من أجل الرحيل هذا الصيف، حيث يسعى البلوز للحصول على توقيع أندريه أونانا حارس إنتر ميلان أو مايك ماينان حارس ميلان في الميركاتو الصيفي.



وكان إدوارد ميندي صاحب ال31 عاما خسر مكانه كحارس أساسي لتشيلسي في الموسم المنصرم لصالح الإسباني كيبا أريزابالاجا.

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