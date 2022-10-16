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الأحد، 16-10-2022 02:42 م

نجم تشيلسي يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

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الوكيل الإخباري - يغيب الظهير الأيمن الإنجليزي ريس جيمس عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر، بعدما أعلن ناديه تشيلسي ابتعاده عن الملاعب لثمانية أسابيع بسبب إصابة في الركبة.

وتعرض جيمس (22 عاما) للإصابة في الدقائق الأخيرة من فوز تشيلسي 2-صفر على ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وخرج من الملعب بعد تلقيه العلاج.

وقال تشيلسي في بيان: "بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة في مباراتنا خارج ملعبنا أمام ميلان، تلقى ريس العلاج على يد الجهاز الطبي لتشيلسي وزار الطبيب المتخصص".

وتابع: "وبعد مشاورات بين كل الأطراف، سيخضع ريس الآن لبرنامج إعادة تأهيل ومن المتوقع غيابه ثمانية أسابيع".

وتمثل الإصابة ضربة لمدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت خاصة مع خضوع كايل ووكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي لجراحة في الفخذ. ويحاول ووكر جاهدا العودة في الوقت المناسب للمشاركة في كأس العالم.

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ويعاني ترينت ألكسندر-أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول، الذي غاب عن تشكيلة إنجلترا في المباريات التي خاضتها في سبتمبر أيلول الماضي، من إصابة في الكاحل.


وسيغيب جيمس عن مباريات مهمة للفريق اللندني، الذي يخوض تسعة لقاءات قبل انطلاق كأس العالم، بداية بأستون فيلا، اليوم الاحد.


ومن بين مواجهات تشيلسي المرتقبة اللعب أمام مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري، وكذلك مانشستر سيتي في كأس الرابطة قبل انطلاق كأس العالم، على أن تعود المنافسات المحلية في أواخر ديسمبر كانون الأول المقبل عندما يستضيف تشيلسي منافسه بورنموث.


وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم في 21 نوفمبر تشرين الثاني المقبل أمام إيران، بعد يوم واحد من انطلاق المسابقة.

 

 

ملاعب 

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