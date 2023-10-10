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الثلاثاء، 10-10-2023 03:03 م

نجم ريال مدريد الجديد يحطم رقم الأسطورة رونالدو.. جدول هدافي الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - عزز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة من "لا ليغا".

 وأحرز جود بيلينغهام ثنائية لفريق ريال مدريد في شباك ضيفه أساسونا، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف، ويبتعد بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.
وسجل بيلينغهام 8 أهداف في أول 8 مباريات له في الدوري الإسباني، ليتخطى رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل سبعة أهداف في أول تسع مباريات له بقميص "الميرينغي" في ديسمبر 2009.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة:

1- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 8 أهداف

2- الياباني تاكيفوسا كوبو (ريال سوسييداد) – 5 أهداف

2- الإسباني ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)

2- الإسباني خوسيلو (ريال مدريد) – 5 أهداف

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) – 5 أهداف

2- الإسباني بريان زاراغوزا (غرناطة) – 5 أهداف

7- الإسباني سيرجيو أريباس (الميريا) – 4 أهداف

7- الغاني إيناكي ويليامز (أتلتيك بيلباو) – 4 أهداف

7- الإسباني جوركا جوروزيتا (أتلتيك بيلباو) – 4 أهداف

7- الإسباني أبدون براتس (ريال مايوركا) – 4 أهداف

7- ألكسندر سورلوث (فياريال) – 4 أهداف

7- الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) – 4 أهداف

7- فيدات موريسي (ريال مايوركا) – 4 أهداف

7- الإسباني ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – 4 أهداف

7- الإسباني لويس سواريز (ألميريا) – 4 أهداف

7- الإسباني بورخا مايورال (خيتافي) – 4 أهداف...

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه نادي جيرونا، ويليهما فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

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