نجم ريال مدريد: سنسقط برشلونة

الوكيل الإخباري - وجه أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، رسالة إلى برشلونة قبل نهائي كأس السوبر الإسباني، غدا الأحد في العاصمة السعودية الرياض.



وتسبب المجهود البدني الكبير الذي قدمه داني كارفاخال أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء، في شعوره بالإرهاق، ليصبح الغائب الوحيد عن تدريبات ريال مدريد، أمس الجمعة، قبل مواجهة برشلونة.



ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن كارفاخال متحمس للغاية لخوض المباراة، ولن يمنعه الإجهاد من التواجد في التشكيل الأساسي لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.



وأشارت إلى أن كارفاخال يتطلع حقا لخوض الكلاسيكو، حيث قال في غرفة ملابس ريال مدريد: "سنسقطهم عندما تأتي لحظة الحقيقة".



ويبحث ريال مدريد عن رد الدين لبرشلونة، بعد خسارته نهائي السوبر الإسباني الموسم الماضي أمامه (3-1).



يذكر أن كارفاخال شارك في 19 مباراة في جميع المسابقات رفقة ريال مدريد هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

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