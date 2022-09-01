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الخميس، 01-09-2022 04:50 م

نجم ريال مدريد يتعرض لحادث سرقة

CARVAJAL


الوكيل الاخباري - قال تقرير صحفي إسباني، إن داني كارفاخال نجم ريال مدريد، تعرض منزله لحادث سرقة مسلح.اضافة اعلان


وبحسب صحيفة "El Confidencial" الإسبانية، فإن محاولة الاعتداء على منزل نجم ريال مدريد، تمت في فجر الثلاثاء الماضي، حيث حاول شخصان مسلحان بقضبان حديدية دخول المنزل.

وأضافت الصحيفة: "لكن كاميرات المراقبة رصدتهما، مما أحبط نواياهما وغادرا، وخلال وقت محاولة اقتحامهما المنزل لم يكن كارفاخال موجودا".

يذكر أن هذه المحاولة تأتي بعد أيام قليلة من حادث السطو المسلح الذي تعرض له الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة وعائلته، وتلقى سلسلة من الضربات التي أدت إلى كسر فكه.

 




 

 


 

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