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السبت، 16-09-2023 02:20 م

نجم ريال مدريد يجهض رحيل صلاح للدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - حاول نادي ليفربول، الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في ريال مدريد، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للمصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.

وجاهد اتحاد جدة كثيرا لضم صلاح حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم، وذكرت بعض التقارير أن العروض الأخيرة تخطت 200 مليون يورو.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فقد استفسر ليفربول عن إمكانية التوقيع مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد هذا الصيف.
 
وأشارت إلى أن ليفربول كان يدرس رحيل محمد صلاح، مع استغلال أموال الصفقة في التعاقد مع بديل مميز.

وكشفت أن فينيسيوس رد بشكل قاطع على اهتمام ليفربول، قائلا "أريد اللعب لريال مدريد فقط". 

يذكر أن ليفربول حاول استغلال أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، يشتهر ببيع نجوم الفريق، إذا حصل على عروض مغرية، كما حدث سابقا مع دي ماريا ومسعود أوزيل وكريستيانو رونالدو وكاسيميرو. 

ويرتبط ريال مدريد بالحصول على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مجانا في الصيف المقبل، والذي يلعب في نفس مركز فينيسيوس.

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