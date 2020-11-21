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السبت، 21-11-2020 01:54 م

نجم ريال مدريد يصر على الرحيل.. وزيدان يوافق!

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الوكيل الإخباري _ يصر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، على الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو، بحسب ما كشفت عنه آخر المستجدات الصحفية التي أكدت أيضًا أن المدير الفني زين الدين زيدان وافق على مغادرته.

والمدرب الفرنسي يلقى من فترة إلى أخرى، انتقادات جماهيرية واسعة، بسبب معاناة بعض نجوم النادي المدريدي تحت قيادته، من الحصول على فرص قليلة للمشاركة أساسيًا في المباريات الرسمية، ما دفع على سبيل المثال، إلى رحيل الكولومبي خاميس رودريجيز، والويلزي جاريث بيل، وغيرهم.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، طالب إيسكو، صانع ألعاب نادي العاصمة مدريد، بالموافقة على رحيله في يناير القادم، حيث تحدث اللاعب مع مدربه الفرنسي.

زيزو، وفقًا للتقرير الذي نشرته الصحيفة، وافق على مغادرة إيسكو صفوف فريقه، حيث دار بينهما حديث خاص، انتهى باتفاق الطرفين على نهاية مسيرة إيسكو مع الريال.



ويرغب إيسكو في خوض تجربة احترافية جديدة، يحصل خلالها على المزيد من الدقائق، حتى يتسنى له أن يشارك مع منتخب إسبانيا، في يورو 2021.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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