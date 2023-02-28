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الثلاثاء، 28-02-2023 02:37 م

نجم ريال مدريد يطعن بنزيما في تصويت ذا بيست

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الوكيل الإخباري -  فجر أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد، مفاجأة بشأن اختياراته في جائزة "ذا بيست"، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب لعام 2022، والمقدمة من الاتحاد الدولي، متفوقا على كريم بنزيما وكيليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة "آس"، فإن ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد، شارك في التصويت بجائزة الأفضل، كونه قائد منتخب النمسا.

ووضع ألابا، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، في الترتيب الأول، بينما جاء زميله في ريال مدريد، كريم بنزيما ثانيا. 

يذكر أن ريال مدريد قاطع حفل الأفضل، اعتراضًا على استبعاد فينيسيوس جونيور نجم الفريق الملكي، من المرشحين لدخول التشكيلة الأفضل في 2022.

وكان كريم بنزيما قد سخر عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، بنشر فيديو لشخص يقول "أنتم كاذبون"، وعلق اللاعب الفرنسي بقوله "تصبحون على خير".

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