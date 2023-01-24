الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: نية لتوفير دليل للمستثمر حول “البيئة الاستثمارية”

عبيدات يوجه رسالة لطلبة الجامعة الأردنية

هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن

ولي العهد يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد المؤمنين

الضمان يتراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع

الملك لنتنياهو: ضرورة عدم المساس بالوضع القائم في الأقصى

اجتماع قريب للجنة شؤون العمل لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

وفاة شاب إثر حروق بليغة أثناء تعبئة كاز مدفأة في إربد

ضبط 6 اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

الثلاثاء، 24-01-2023 03:31 م

نجم ريال مدريد يقترب اكثر من برشلونة

1202324113556292652731


الوكيل الإخباري -   أكد تقرير صحفي إسباني، ، أن برشلونة ما زال مصممًا على التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يتطلع لاستغلال موقف ماركو أسينسيو مع ريال مدريد، من أجل ضمه مجانًا، في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد أسينسيو، في سانتياجو برنابيو، بانقضاء الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقدم ريال مدريد عرضًا لأسينسيو، من أجل تجديد تعاقده بنفس قيمة راتبه الحالي، وهو ما رفضه اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيام أسينسيو بتغيير وكيله خلال الفترة الماضية، والتوقيع مع البرتغالي خورخي مينديز، كان بمثابة "خطوة نحو الانتقال لبرشلونة".

ويتمتع مينديز بعلاقة وثيقة مع مسؤولي الفريق الكتالوني، وبالتالي من الممكن أن يقنع جناح ريال مدريد بالرحيل إلى كامب نو.

وعلى الرغم من إعلان اللاعب رغبته في البقاء مع ريال مدريد، لكن ليس من المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202324154642206535588 (1)

تفاصيل عرض النصر السعودي لمودريتش

120232415734755362280

مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)

1202324141512454870026

النصر يرحب ببقاء رونالدو بعد سن 40 عاما

1202324103047823365305

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

120232410435992869349

صفعة قوية لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

1202324123052934728450

إعلان مفاجئ من جاريث بيل عقب اعتزاله

أخبار متعلقة
12023282853226406982

مودريتش يرد على عرض النصر السعودي

12202231125725730277132

إسبانيول يدرس الانسحاب من مواجهة برشلونة في الدوري

12202229105633223602892

جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل الجولة 15

12202229111251217920490

سر عظيم لتألق ليفاندوفسكي مع برشلونة

12202228111246958800331

ضربة القرن.. مبابي يفكر في الانتقال لبرشلونة

1220222892619508078843

حقيقة عرض ريال مدريد لضم رونالدو