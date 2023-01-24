نجم ريال مدريد يقترب اكثر من برشلونة

الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، ، أن برشلونة ما زال مصممًا على التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد، في الصيف المقبل.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة يتطلع لاستغلال موقف ماركو أسينسيو مع ريال مدريد، من أجل ضمه مجانًا، في الصيف المقبل.



وينتهي تعاقد أسينسيو، في سانتياجو برنابيو، بانقضاء الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.



وقدم ريال مدريد عرضًا لأسينسيو، من أجل تجديد تعاقده بنفس قيمة راتبه الحالي، وهو ما رفضه اللاعب.



وأشارت الصحيفة، إلى أن قيام أسينسيو بتغيير وكيله خلال الفترة الماضية، والتوقيع مع البرتغالي خورخي مينديز، كان بمثابة "خطوة نحو الانتقال لبرشلونة".



ويتمتع مينديز بعلاقة وثيقة مع مسؤولي الفريق الكتالوني، وبالتالي من الممكن أن يقنع جناح ريال مدريد بالرحيل إلى كامب نو.



وعلى الرغم من إعلان اللاعب رغبته في البقاء مع ريال مدريد، لكن ليس من المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد.

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