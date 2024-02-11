نجم سعودي يشرح لماذا خسر الأردن كأس آسيا

الوكيل الإخباري - فسر حمزة إدريس مهاجم الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، خسارة المنتخب الأردني أمام نظيره القطري 3-1 في نهائي كأس آسيا، مساء السبت، بملعب لوسيل، حيث احتفظ العنابي باللقب للمرة الثانية على التوالي.
وجاءت أهداف قطر الثلاثة من 3 ركلات جزاء سجلها النجم أكرم عفيف ليتوج بالحذاء الذهبي برصيد 8 أهداف.
وقال حمزة إدريس في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: "رهبة النهائيات كانت عاملا مهما في خسارة المنتخب الأردني. مهما قدم أي منتخب من نتائج ومستوى في الأدوار التمهيدية فالنهائي يختلف".
وتابع: "ركلات الجزاء التي احتسبت على المنتخب الأردني كانت بسبب الحماس الزائد، فاللاعب لا يشعر بمدى تأثير هذه الأخطاء، ومنتخب قطر كان أكثر هدوءا".
وأضاف: "المنتخب القطري تعامل مع المباراة بخبرة، على عكس المنتخب الأردني، وبعد تسجيل (النشامى) هدف التعادل لاحظنا رد فعل المنتخب القطري المميز".
وزاد: "المنتخب القطري محظوظ نوعا ما، لكن يجب الإشادة بالفريق وقوة تركيزه، وكانّ الجانب التكتيكي واضحا وجيد جدا".
وأتم: "مدرب قطر (ماركيز لوبيز) ترجم تفوقه من خلال انتقاء العناصر التي طبقت تعليماته، وعموتة اجتهد ووصوله للنهائي يحسب له".
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