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الجمعة، 07-01-2022 11:52 م

نجم سلة الوحدات يكشف تفاصيل إصابته

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الوكيل الإخباري - كشف نجم الوحدات ومنتخب الأردن لكرة السلة، علي الزعبي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.اضافة اعلان


وقال الزعبي، في تصريحات للموقع الرسمي للوحدات، مساء اليوم الجمعة: "تعرضت لإصابة طفيفة، تمثلت في شد بعضلة الفخذ، عقب المشاركة مع المنتخب في النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية".

وأضاف الزعبي: "خسارة الوحدات للقب كأس الأردن، كانت بمثابة صدمة كبيرة للجميع، إذ أننا نؤمن بأن الفريق وجماهيره لا يقبلون الوصافة.. لكن الإصابات أثرت على الفريق، وحرمته من التتويج".

وعن إصابته، أوضح: "حاليا أصبحت جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات المقبلة، ولكن بشكل تدريجي، بحسب طلب الطبيب المختص والمعالج، وذلك لضمان عدم تفاقم الإصابة وعودتها".

وأتم: "أؤمن جيدا أنا وزملائي اللاعبين، بأن جماهير الوحدات الوفية هي الرقم الصعب في مدرجات كرة السلة، وقد تعاهدنا على أن نكون عند حسن ظنها".

 




 

 


 

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