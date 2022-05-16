نجم شباب الأردن يتصدر هدافي دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااختتمت الجولة السادسة من دوري المحترفين والتي شهدت الوصول للهدف 72في البطولة، وابتعاد البرازيلي دوغلاس بصدارة الهدافين، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه.وإليكم لائحة الهدافين، بعد أن اهتزت الشباك في 11 مناسبة بهذه الجولة وهو الرقم ذاته للجولة الماضية :-5 أهداف : دوغلاس (شباب الأردن) .- 3 أهداف : ديجو كالديرون (سحاب) .- هدفين : سليم عبيد (شباب الأردن)، أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة)،خالد عصام، محمد أنس (الوحدات)، سيف درويش، فارس غطاشة وحجازي ماهر(الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).- هدف : أحمد سمير ومهند أبو طه (الوحدات)، أحمد شمس الدين وعبدالله ذيب (السلط)، سند جعارة، أحمد العيساوي (سحاب)، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وخلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، عبد الرحمن أبو الكاس، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)أحمد العشران، معتز العبيدات، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أسامة عقار، محيسن أبو جبلة (شباب العقبة) ، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)، عدي ارقيبات، عارف الحاج،معاذ العجلوني، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)،حاتم الروشدي، محمد العكش، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .