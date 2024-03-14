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الخميس، 14-03-2024 02:35 م

نجم شتوتغارت ينضم رسميا إلى منتخب سوريا

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم حصوله على الموافقة الرسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتمثيل اللاعب محمود داوود منتخب "نسور قاسيون" في المباريات القادمة.

ونشر عبد الرحمن الخطيب، نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، خبر انضمام محمود داوود إلى منتخب سوريا بشكل رسمي على حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "مبارك لسورية ابنها، الحمد لله، منتخب الوطن، فرحة شعب".

ويلعب داوود البالغ 28 عاما حاليا في صفوف نادي شتوتغارت الألماني على سبيل الإعارة من نادي برايتون الإنجليزي، وسبق له وأن لعب في صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ وبوروسيا دورتموند.

ويأتي انضمام داوود إلى منتخب "نسور قاسيون" بعد نجاح الاتحاد السوري لكرة القدم والمدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر في إقناعه بمشروع طويل الأمد يتمثل بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

ويرفض فيفا، ارتداء اللاعبين قميص أكثر من منتخب وطني، لكنه يمنح استثناءات في بعض الحالات، ما حدث مع صاحب الـ28 عاما، لا سيما وأن داوود مثل منتخب ألمانيا في مباراتين وديتين مع المنتخب الألماني الأول ضد تركيا وتشيكيا في عام 2020.

وكان منتخب سوريا وصل إلى دور الـ16 في كأس آسيا 2023 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني كوبر، قبل أن يودع المسابقة على يد إيران، بركلات الترجيح.

وسيواجه "نسور قاسيون" منتخب ميانمار ذهابا في يانغون في 21 من شهر مارس الجاري، وإيابا في مدينة الدمام السعودية بعد خمسة أيام، لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 التي تضم أيضا منتخبات اليابان وكوريا الشمالية.

ولد داوود الذي يحمل الجنسية الألمانية في مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، شمالي سوريا عام 1996 قبل انتقاله رفقة أسرته إلى ألمانيا واستقرارهم هناك.

يذكر أن داوود، الذي يلعب كخط وسط مهاجم، فاز مع منتخب ألمانيا للشباب 2017، بكأس أمم أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاما.

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