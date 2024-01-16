نجم لاتسيو ينضم ليوفنتوس مجانا

الوكيل الإخباري - اقترب نادي يوفنتوس من التعاقد مع أحد نجوم فريق لاتسيو، لتعزيز صفوفه بنهاية الموسم الجاري.



وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن فيليبي أندرسون جناح لاتسيو، لن يجدد عقده مع البيانكوسيلستي الذي ينتهي بختام الموسم الجاري.



وأضافت أن الجناح البرازيلي قرر بالفعل ألا يجدد تعاقده مع لاتسيو بل حدد وجهته الجديدة: يوفنتوس.



ولفتت إلى أن اللاعب توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع السيدة العجوز.



وبينت أن لاتسيو قدم عرضا بقيمة 3 ملايين ونصف كراتب سنوي في الموسم الواحد، إضافة للمكافآت وبعقد حتى عام 2027، إلا أن العرض لا يرضي اللاعب، وبالتالي رحيله بات وشيكا.



وذكرت أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، مستعد لبيع أندرسون في الميركاتو الشتوي الجاري، إلا أنه يطلب 25 مليون يورو.



وأضافت: "هذا مبلغ كبير جدا على أي نادٍ، لذلك سينتقل اللاعب إلى يوفنتوس مجانا".

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