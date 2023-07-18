الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

جائزة الحسن للشباب تختتم دورة مساعدي هيئة إشراف برنامج الرحلات الاستكشافية

الثلاثاء، 18-07-2023 11:46 ص

نجم ليفربول في طريقه للانضمام إلى اتحاد جدة

7202318112659188367687 (1)


الوكيل الإخباري - وافق النجم الدولي البرازيلي فابينيو لاعب خط وسط ليفربول على البنود الشخصية تمهيداً لانتقاله إلى اتحاد جدة بطل الدوري السعودي (دوري روشن).

ووصل الريدز عرض من الاتحاد بقيمة 40 مليون جنيه استرليني وفقاً لموقع “فوتبول إنسايدر”، ويبدو أن النادي الإنجليزي وافق عليه.

ومع أن يورغن كلوب مدرب ليفربول كان يفضل بقاء نجم خط الوسط البرازيلي، إلا أن رحيله بات وشيكاً على ما يبدو، بانتظار تجاوزه للفحص الطبي الروتيني خلال الأيام القليلة القادمة.

ووصل فابينيو إلى ملعب آنفيلد قادماً من موناكو عام 2018 مقابل 43.7 مليون جنيه.

يذكر أن اللاعب سجل 11 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى خلال 219 مباراة خاضها مع الريدز وفاز معه بسبعة ألقاب.

وسينضم البرازيلي بالتالي إلى الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا في صفوف اتحاد جدة.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202318154015932572776

بسبب النصر وقيادة رونالدو.. ماني يرفع مطالبه المالية لنادي الأهلي السعودي

7202318141140890663170

مفاجأة.. ثنائي بايرن ميونخ معروض للبيع

7202318143723224477620

خطوة أخيرة تفصل محرز عن أهلي جدة

7202318152210450437066

قرار جريء من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

720231811220102050734

السلط يعزز صفوفه بمدافع الوحدات

7202318104046298886420

برشلونة يعلن صفقته الجديدة خلال ساعات

أخبار متعلقة
7202318102833277718241

رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

720231693526649248522

اتحاد جدة السعودي يتوصل لاتفاق لضم نجم خط وسط ليفربول

720231101753428900919 (1)

مودريتش مهدد بالسجن بتهم التزوير والاحتيال

6202327162218737732688

ليفربول يدخل بقوة سباق ضم مبابي بعرض هو الأضخم في تاريخ كرة القدم

6202327114526924958220

نيمار يحسم قراره بشأن العروض السعودية

620232510058571290779

لا يمكن رفضها.. العروض السعودية تقلق ريال مدريد