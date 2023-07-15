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السبت، 15-07-2023 10:21 ص

نجم مانشستر سيتي يحلم بارتداء قميص برشلونة

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الوكيل الإخباري -  أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن نجم مانشستر سيتي، يحلم بارتداء قميص برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه رغم أن عملية انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى برشلونة تبدو معقدة، إلا أنه يعد خيارا حقيقيا للفريق الكتالوني.

وأضافت: "الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز بجانب وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز، يحاولون إيجاد الحلول لإنجاز الصفقة".

وزادت: "اللاعب يحلم بارتداء قميص برشلونة، لدرجة أنه كان على علم بجميع التحركات من أجله، وأوقف أي اقتراحات أخرى قدمت له من أجل انتظار ما سيحدث مع الفريق الكتالوني".

ونوهب الصحيفة أن برشلونة يريد ضم سيلفا (28 عاما) بعقد يمتد لثلاث سنوات، لافتة إلى أن البرتغالي على استعداد للضغط، من أجل أن يكون قادرا على خوض تجربة جديدة.

جدير بالذكر أن برناردو يرتبط مع مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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