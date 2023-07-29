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السبت، 29-07-2023 01:02 م

نجم مانشستر يونايتد يتجه صوب (الليغا)

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الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أن الهولندي فان دي بيك في طريقه لمغادرة مانشستر يونايتد صوب "الليغا".

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قالت صحيفة آس إن ريال سوسييداد يستعد للدخول في مفاوضات مع اليونايتد لكسب خدمات الدولي الهولندي.

وأشارت إلى أن النادي الإسباني يسعى لتعويض رحيل ديفيد سيلفا، مبينة أن فان دي بيك يعد خياراً مناسباً للفريق.

وأضافت: "اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لا يشارك بشكل أساسي مع مانشستر يونايتد، ومسألة رحيله لن تكون صعبة بالنسبة للمدرب إيريك تين هاغ.

وأكدت أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 10 ملايين يورو أو 12 مليوناً على أقصى تقدير في حال التوصل إلى اتفاق بين الناديين على كافة الشروط الخاصة بالتعاقد.

 

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