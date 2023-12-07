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الخميس، 07-12-2023 03:36 م

نجم مانشستر يونايتد يخسر 50% من رصيده البنكي

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الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن نجم مانشستر يونايتد ماسون غرينوود خسر ما يقارب 50% من رصيده البنكي على خلفية الأزمة التي واجهها في الفترة الماضية.

قالت الصحيفة إن "اللاعب المعار إلى خيتافي الإسباني تعرضت موارده المالية إلى ضربة كبيرة، بعدما تم اتهامه في قضية اغتصاب قبل أن يتم اسقاط التهمة عنه".

وذكرت: "انخفض رصيد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً من 963 ألف جنيه إسترليني إلى 530 ألفاً، بينما كان رصيده في البنك العام الماضي يتجاوز مليون جنيهاً، قبل أن ينخفض إلى 566 ألفاً في (آيلول) الماضي".

وأضافت: "رغم أن غرينوود يحتفظ براتبه الأسبوعي من مانشستر يونايتد البالغ 75 ألف جنيه إسترليني، ولكنه لديه ديون تبلغ 55 ألفاً يتم استقطاعها من الراتب".

وأشارت إلى أنه رغم اسقاط التهم عنه في (شباط) الماضي، ولكن مانشستر يونايتد قرر بدء التحقيقات ضد اللاعب الإنجليزي في (آب) الماضي بدلاً من إنهاء عقده، بينما تمت إعارته إلى خيتافي، حيث أحرز 4 أهداف مع النادي الإسباني خلال الموسم الحالي.

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