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الإثنين، 20-05-2024 02:28 م

نجم ميلان السابق يوافق على تدريب فريق سعودي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، أمس الأحد، أن المدرب الإيطالي، جينارو غاتوزو، أعطى الضوء الأخضر لأحد الأندية السعودية، للإشراف على جهازه الفني في الموسم المقبل.

وبحسب صحفية "الرياضية" السعودية، فإن غاتوزو منح موافقته لمسؤولي التعاون، بخصوص قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن وكيل غاتوزو، اشترط حصول المدرب على 8 ملايين يورو سنويا، فيما تم الاتفاق على بقية الأمور، وهو ما يجعل إدارة التعاون تحاول الحصول على تمويل للصفقة، من أجل إتمامها.

ويعتبر مارسيليا الفرنسي المحطة الأخيرة لغاتوزو، حيث دربه خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024.

وسبق أن قاد لاعب وسط الآزوري السابق ميلان، خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى مايو 2019.

وتوج غاتوزو البالغ 46 عاما بلقب وحيد في مسيرته التدريبية، وكان مع نابولي، عندما حصد كأس إيطاليا عام 2020.

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