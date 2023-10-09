نجم ميلان ضمن 3 صفقات محتملة لريال مدريد

الوكيل الإخباري - تدرس إدارة ريال مدريد ملفات عديدة، من أجل دعم دفاع الفريق في الموسم المقبل.

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ويعاني الميرنجي من عدة إصابات في خط الدفاع، أبرزها لإيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بالإضافة إلى انتهاء عقد لوكاس فاسكيز وناتشو فيرنانديز في الصيف المقبل.





ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد جاهز لدفع ما يقرب من 45 مليون يورو للتعاقد مع مدافع جديد في الصيف.



وأشارت إلى أن الميرنجي يواصل إستراتيجيته في البحث عن لاعبين شباب واعدين من أجل الحصول على خدماتهم، كما حدث مع فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وجود بيلينجهام.



وأوضحت أن جورجيو سكالفيني، مدافع أتالانتا، أحد الخيارات التي يراقبها ريال مدريد، خاصة أنه تطور كثيرا في الأشهر الأخيرة.



وذكرت أن صفقة سكالفيني قد تحسم مقابل 40 مليون يورو من النادي الإيطالي.



وكشفت أن الألماني ماليك ثياو، مدافع ميلان، تحت منظار ريال مدريد أيضا، بعد أن أصبح لاعبا أساسيا مع الروسونيري منذ بداية الموسم الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.



وختمت: "الخيار الثالث لدعم الدفاع سيكون بييرو هينكابي من باير ليفركوزن، والذي تصل قيمته السوقية إلى 35 مليون يورو".

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