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الأحد، 07-01-2024 04:27 م

نجم يونايتد السابق يعرض نفسه على برشلونة

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الوكيل الإخباري -  يتمنى أحد لاعبي مانشستر يونايتد سابقا، ارتداء قميص برشلونة خلال الفترة المقبلة، من أجل إعادة إحياء مسيرته الذابلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، عرض الإنجليزي جيسي لينجارد، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، خدماته على البارسا، في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأشارت إلى أن لينجارد يعد خيارا يسير التكلفة، يستطيع برشلونة ضمه مجانا، رغم وجود قيود مالية على النادي الكتالوني.

وأوضحت أن إجمالي الصفقة (شاملة الراتب)، أقل من مليوني يورو.

ولينجارد حاليا بدون نادٍ عقب الرحيل عن نوتنجهام فورست، حيث يتدرب الآن في دبي، انتظارا للعثور على فريق للانطلاق مجددا في مسيرته الاحترافية.

ويرى لينجارد أن برشلونة يمكن أن يصبح نقطة مميزة لإعادة الانطلاق، والعودة إلى الأضواء مرة أخرى.

ويستطيع لينجارد اللعب في خط الوسط أو خلف المهاجمين أو على الجناحين، ولديه مهارة كافية للتأقلم سريعًا مع أسلوب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

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