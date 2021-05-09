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الأحد، 09-05-2021 06:20 م

نجومنا بالدوري البحريني يختتمون مسيرتهم ،، ورفاق مرجان بالوصافة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

اختتمت مساء السبت منافسات الدوري البحريني لكرة القدم بتتويج فريق الرفاع بلقب البطولة بـ "45" نقطة وبفارق "7" نقاط عن الرفاع الشرقي الذي يضم لاعبنا الأردني سعيد مرجان والمحترف السابق بصفوف الفيصلي لوكاس سيمون، حيث جاء الفريق الشرقي وصيفا بـ "35" نقطة.
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وجاء فريق الأهلي الذي يضم مدافعنا الأردني زيد جابر بالمركز السادس على سلم الترتيب بـ "21" نقطة، فيما سيلعب فريق النجم والذي يضم لاعبنا ياسر الرواشدة ملحق الهبوط بعد أن جاء بالمركز الثامن على سلم الترتيب بـ "15" نقطة.

 

وكانت الجولة الأخيرة قد شهدت خسارة الرفاع الشرقي من البديع بنتيجة (4/1)، فيما فاز الأهلي على النجمة بنتيجة (3/1).

 




 

 


 

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