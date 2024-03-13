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الأربعاء، 13-03-2024 03:23 م

نجوم الأردن يشعلون دوري قطر

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الوكيل الإخباري - يسهم المحترفون الأردنيون الذين يلعبون لصالح عدد من أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في قطر، في إشعال الدوري القطري الذي بدأ يكتسب زخما كبيرا ومنافسة قوية على مستوى الدول العربية بفضل بعض الأسماء الكبيرة من النجوم العالميين الذين نجحت الأندية القطرية في استقطابهم للعب في صفوفها.

ففي النادي الأهلي، يقود نجم المنتخب الوطني، يزن النعيمات خط الهجوم إلى جانب نجم نادي باريس سان جيرمان سابقا، الألماني يوليان دراكسلر الذي ضمه الأهلي لصفوفه قبل عدة أشهر.

وبعد تألقه في بطولة كأس آسيا 2023 التي احتضنتها قطر أخيرا، نجحت إدارة نادي معيذر في إبرام صفقة مع المحترف الأردني يزن العرب صخرة دفاع منتخب "النشامى"، الذي أصبح يلعب حاليا لصالح النادي القطري بعد أن كان محترفا في صفوف نادي سيلانغور الماليزي، ونادي الشرطة العراقي.

وفي أول مباراة يخوضها العرب مع ناديه القطري، تمكن من تحقيق نقلة نوعية للنادي بتسجيله هدفين في مرمى نادي الوعب، أحد أبرز أندية كرة القدم في قطر.

وفي واحد من أقوى الأندية القطرية، وهو نادي الوكرة، يلعب المحترف الأردني عمر صلاح في صفوف النادي في خط الوسط منذ أكثر من عامين، إلى جانب محترفين عرب وأجانب، لعبوا لناديهم تحت راية المدرب الإسباني ماركيز لوبيز الذي عمل مديرا فنيا لعدة سنوات في نادي الوكرة قبل أن ينتقل لتدريب منتخب قطر الوطني ويحقق للمنتخب كأس آسيا 2023.

ويعد صلاح من أهم نجوم نادي الوكرة الذي يحقق تقدما كبيرا في دوري قطر لهذا الموسم، ويسهم في مساعدة النادي على تحقيق انتصارات مهمة على فرق قطرية مهمة مثل نادي السد والريان والعربي.

أما نادي الخور، فيضم في صفوفه المحترف الأردني علي علوان الذي استطاع أن يسجل حضورا قويا مع المنتخب الأردني خلال بطولة كأس آسيا 2023، وكذلك يؤدي ذات الدور في صفوف ناديه القطري، حيث يلعب رأس حربة في خط الهجوم.

وخلال مباريات الدوري القطري أمس، استطاع يزن النعيمات أن يحقق نصرا كبيرا للنادي الأهلي، حيث نجح في تسجيل هدف جميل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع في مباراة مثيرة أمام نادي قطر، لتنتهي المباراة بفوز كبير للنادي الأهلي بواقع ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعقب تسجيله الهدف، احتفل النعيمات على طريقته الخاصة بالجلوس على أرضية الملعب وتناول "أكلة" المنسف الأردني، مجددا ذات الاحتفالية التي حققت انتشارا واسعا خلال بطولة كأس آسيا.

وشارك لاعبو الأهلي زميلهم النعيمات الاحتفالية التي أطلق عليها البعض "الغبقة الأردنية"، حيث يسمي القطريون السحور بالغبقة، حيث جلس النعيمات وزملاؤه على أرضية الملعب بسعادة غامرة بالفوز الذي حققه الأهلي وحصد بسببه ثلاث نقاط مهمة.

وكان نجوم عالميون شاركوا في مباراة استعراضية استضافتها قطر أخيرا، قد احتفلوا بتسجيلهم للأهداف بتناول أكلة المنسف على غرار احتفالية النعيمات، في مشهد جميل يكرس طرق احتفال اللاعبين الأردنيين بتسجيل الأهداف.

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