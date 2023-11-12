نجوم باريس ينتقدون أنانية مبابي

الوكيل الإخباري - تعرض الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لانتقاد داخلي من زملائه في النادي الباريسي خلال الأيام الأخيرة.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نجوم باريس غير راضين عن طريقة لعب مبابي وقراراته في المباريات الأخيرة.



وأشارت إلى أن لاعبي باريس منزعجون من مبابي لأنه يلعب لنفسه في المقام الأول، ويرون أن هذا الأمر يظهر في قراراته خلال الأمتار الأخيرة من الملعب.



وأوضحت أن هذا الحديث ظهر في غرفة ملابس باريس تحديدا عقب الخسارة أمام ميلان (1-2)، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وذكرت أن لاعبي باريس يرون أن مبابي يلعب بشكل فردي، ما تسبب في الأداء المهتز لزميليه في الهجوم جونزالو راموس وراندال كولو مواني.

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