نجوم برشلونة يوافقون على خفض أجورهم بشرط

الوكيل الإخباري _ أبدى نجوم نادي برشلونة الإسباني، موافقتهم على الجلوس مع الإدارة المؤقتة الجديدة، للتفاوض بشأن عملية تخفيض الأجور.



وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن اللاعبين اتفقوا بشكل مبدئي مع الإدارة المؤقتة على تخفيض الرواتب بنسبة 30%، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة.



وطلب هؤلاء من اللجنة المؤقتة التي تدير برشلونة، برئاسة كارليس توسكيتس، ضمان شريعة هذه اللجنة.



من أجل الاتفاق بشكل نهائي على خفض الرواتب.



وأشارت إلى أن اللاعبين يخشون، أن يتوصلوا لاتفاق مع اللجنة الإدارية المؤقتة بشأن تخفيض الرواتب.



ومن ثم يأتي الرئيس الجديد ويفسخ هذه الاتفاقية.



وتريد إدارة برشلونة، الوصول لاتفاق رسمي مع اللاعبين لتخفيض الأجور، لتوفير ما يقرب من 190 مليون يورو، لتفادي احتمالية إعلان النادي إفلاسه بحلول شهر يناير المقبل.







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المصدر : ملاعب

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