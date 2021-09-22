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الأربعاء، 22-09-2021 09:55 م

نجوم عرب ينافسون عمالقة القارة الآسيوية ،، وغياب الأردنيين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق استفتاء لاختيار أفضل محترف اسيوي في قارة أوروبا بالجولة الماضية، حيث أن التصويت متاحا على الموقع الإلكتروني الخاص به .اضافة اعلان

 
 

ويشارك بهذا الإستفتاء أبرز نجوم القارة الذين تألقوا خلال الفترة من 15 إلى 21 أيلول/سبتمبر، وكان من ضمنهم الفلسطيني عدي دباغ واللبناني باسل جرادي والإيراني مهدي تاريمي والأوزبكي ايلدور شامرادوف.

علما أن التصويت سينتهي يوم السبت 25 أيلول/سبتمبر، عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8).

ويضم الاستفتاء : تاكيهيرو تومياسو (أرسنال، اليابان)، ايلدور شامرادوف (روما، أوزبكستان)، مهدي تاريمي (بورتو، إيران)، عدي دباغ (اروكا، فلسطين)، هوانغ وي-جو (بوردو، كوريا الجنوبية)، كريم أنصاريفارد (آيك أثينا، إيران)، عزيز بيهيتش (غيرنسونسبور، أستراليا)، الاهيار سيدمانيش (زوريا لوهانسك، إيران)، شخبوز عمروف (باتي بوريسوف، أوزبكستان) وباسل جرادي (أبولون ليماسول، لبنان).

ويغيب نجومنا الأردنيين المحترفين في أوروبا وأبرزهم : موسى التعمري، عمر هاني وجونثان التميمي عن الاستفتاء، بينما تواجد التعمري في الجولات السابقة .

 




 

 


 

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