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الثلاثاء، 30-01-2024 02:59 م

نجوم مانشستر يونايتد ينقلبون على راشفورد

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، رد فعل لاعبي مانشستر يونايتد إزاء تصرف زميلهم ماركوس راشفورد، الذي تسبب في معاقبته عبر تغريمه مبلغا ضخما.

كان الدولي الإنجليزي، أثار غضب مدربه الهولندي إيريك تين هاج، بعد ظهوره في ملهى ليلي، قبل غيابه عن التدريبات يوم الجمعة الماضي بسبب المرض.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هناك غضبا عارما من لاعبي المان يونايتد تجاه راشفورد بسبب سلوكه، في الموقف الأخير.

ورغم عودة اللاعب للتدريبات استعدادا لمواجهة ولفرهامبتون، يوم الخميس، إلا أن العديد من نجوم الفريق ليسوا سعيدين برحلته الأخيرة، وتغيبه بعدها عن المران.

وقال مصدر داخل النادي للصحيفة: "اللاعبون أبلغوا بأن راشفورد مريض بشدة، ومن الصعب مشاركته في المران، وبعدها علموا بأمر سهره في الملهى الليلي، ولذلك استنكروا تصرف زميلهم".

وأغلق النادي الإنجليزي القضية نهائيا بعد إصداره بيان رسمي، دون أن يكشف عن الإجراء الذي اتخذه ضد اللاعب، وسط تقارير تشير إلى تغريمه 630 ألف جنيه إسترليني، أي راتب أسبوعين.

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