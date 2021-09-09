نزار محروس عن اللعب في الأردن : شعرنا أننا بدمشق

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الوكيل الإخباري - أنس عشابارك المدير الفني للمنتخب السوري نزار محروس، نقطة التعادل للمنتخب الإماراتي في المباراة التي جمعتهما على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، لحساب الجولة الثانية من الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن منتخب بلاده أدى مباراة كبيرة و أهدر عدد كبير من الفرص المحققة للتسجيل .وتابع محروس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: " مدرب المنتخب الإماراتي اشتكى من أرضية الملعب كثيرا، إلا أن هدفه كان بسببها، رغم الصعاب إلا أننا نحمد الله على الأداء والتصفيات لازالت في بدايتها".وفي رده على استفسار موقع ملاعب، قال : " بالنسبة للملعب فقد شعرنا أننا في دمشق، المملكة وفرت لنا كل شيء وجماهيرنا تواجدت ، شكرا للأردن، أما بالنسبة لاصاعة الفرص فخط الدفاع في الإمارات أضعف الخطوط، درسناه جيدا إلا أن مهاجمينا أهدروا عددا كبيرا من الفرص وأي مهاجم يهدر الفرص السهلة، سوف نعالج الموضوع ورغم أن الخصم يمتلك مهاجمين مجنسين إلا أن التعادل كان بمثابة الخسارة بالنسبة لنا ".واختتم حديثه : " الأهداف التي تلقيناها كانت بمثابة الهداية سواء أكان ذلك في مباراة الإمارات، أو في مباراة إيران التي تلقينا فيها هدفا عكسيا ".