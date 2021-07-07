الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: إنجاز الطريق الصحراوي أحدث فارقا إيجابياً في حركة وتنقل الأشخاص

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

اتفاق على تزويد الاحتلال للأردن بـ50 مليون م3 من المياه المشتراة

الأربعاء، 07-07-2021 06:57 م

نزار محروس مدرباً للمنتخب السوري

8f12af3ffec2d28bc93cba99390dbf96


الوكيل الاخباري - اعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تعيين نزار محروس مدرباً للمنتخب الأول وليكون خلفاً للتونسي نبيل معلول.

وجاء بيان الاتحاد على الشكل التالي: "بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، قبل ثلاثة أيام، وبعد دراسة ومناقشة الأسماء التي اقترحتها الدائرة الفنية ولجنة المدربين، ولجنة المنتخبات، وبعد التواصل مع الأسماء المقترحة، تقرر تعيين نزار محروس مديراً فنياً لنسور قاسيون".

اضافة اعلان

 

ومن المتوقع أن يعلن عن الجهاز الفني والإداري المساعد لمحروس نهاية الأسبوع المقبل.

وسبق لمحروس أن درب عدة فرق سورية وعربية وحقق معها نتائج جيدة، وتنتظره مهمة صعبة للغاية حيث سيقود المنتخب السوري في الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202176194505557111

كلاسيكو الأرض يجمع البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

720217142248218434257

سيرجيو راموس يجتاز الكشف الطبي في سان جيرمان

720216235646746769835

تتويج السعودية بكأس العرب للشباب

72021793620347374085

جوارديولا يغلق الباب أمام كين وهالاند

4782506_1625001653

اوكرانيا تتأهل بالوقت القاتل لربع نهائي يورو 2020

6202129205029996187621

انجلترا تقصي ألمانيا وتتأهل لربع نهائي يورو 2020