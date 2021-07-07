نزار محروس مدرباً للمنتخب السوري

الوكيل الاخباري - اعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تعيين نزار محروس مدرباً للمنتخب الأول وليكون خلفاً للتونسي نبيل معلول.



وجاء بيان الاتحاد على الشكل التالي: "بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، قبل ثلاثة أيام، وبعد دراسة ومناقشة الأسماء التي اقترحتها الدائرة الفنية ولجنة المدربين، ولجنة المنتخبات، وبعد التواصل مع الأسماء المقترحة، تقرر تعيين نزار محروس مديراً فنياً لنسور قاسيون".

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ومن المتوقع أن يعلن عن الجهاز الفني والإداري المساعد لمحروس نهاية الأسبوع المقبل.



وسبق لمحروس أن درب عدة فرق سورية وعربية وحقق معها نتائج جيدة، وتنتظره مهمة صعبة للغاية حيث سيقود المنتخب السوري في الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

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