نزاع قضائي محتمل بين برشلونة وديمبلي

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن أزمة محتملة بين برشلونة ولاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، القريب من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.



ومن المتوقع أن يحسم باريس سان جيرمان الصفقة مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي القديم في عقد اللاعب مع برشلونة، والذي تضاعف مع بداية أغسطس/ آب إلى 100 مليون يورو، لكن البارسا لا يمانع رحيله بالقيمة القديمة طالما قرر المغادرة.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة مُجبر على بيع ديمبلي إلى باريس، قبل يوم 21 أغسطس/ آب الجاري.



وأوضحت الصحيفة، أن هناك اتفاقا سابقا بين برشلونة واللاعب ووكيله، بتقاضي نصف قيمة الشرط الجزائي، حال تحقيق بعض الشروط السرية التي لم يعلن عنها الطرفان.



وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يعتبر أن اللاعب لم يلتزم بالشروط التي تم وضعها أثناء التفاوض على عقده الأخير، وبالتالي لن يحق له تقاضي 25 مليون يورو (نصف الشرط الجزائي).



وأضافت الصحيفة، أن كل شيء يشير إلى أنه إذا لم يكن هناك أي حل ودي، فإن الأمور ستنتقل إلى ساحات القضاء.



ومن أجل تجنب هذا الأمر، يجب أن يتفق المحامون على النسبة التي سيحصل عليها كل طرف.

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