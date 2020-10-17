نصائح رونالدو الطبية للتعامل مع فيروس كورونا

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- وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعض النصائح الطبية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد إصابته به أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده لخوض دوري أمم أوروبا.وقال رونالدو في مقطع فيديو عبر "إنستغرام": "كما تعلمون، أنا شخص اعتني بنفسي جيدا وإذا لم أكن أحظى بجهاز مناعي جيد لكنت عانيت من مزيد من الأعراض، ولكن لا أحد بعيد عن الإصابة بالفيروس".وتابع: "فيتامين (د) يساعدنا كثيرا لكن أيضا من الجيد أن تحظى بمعدلات مرتفعة من فيتامين (سي) و(أوميغا 3). من الهام أن تأكل بشكل جيد وأن تمارس الرياضة وأن تخرج لممارسة رياضة المشي. عشرة آلاف خطوة في اليوم أمر جيد، النوم أيضا هام لكن ينبغي أن تنام بدون إضاءة ومع إغلاق الهواتف".