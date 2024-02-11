نظارة حارس منتخب قطر تثير تفاعلات واسعة

الوكيل الإخباري - تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحظة تتويج حارس مرمى المنتخب القطري، مشعل برشم، لنظارة خلال عقب الفوز على المنتخب الأردني بنهائي بطولة كأس آسيا 2023.



وأثارت نظارة برشم تكهنات ذهب البعض إلى أنه ارتداها تأسيا وإهداء لأخيه الرياضي القطري، معتز برشم.



ويشار إلى ان مشعل برشم سبق واثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه في مباراة قطر أمام أوزبكستان والتي تصدى فيها إلى ركلات ترجيح ليتفوق "العنابي" بنتيجة 2/3 على نظيره الأوزبكي، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل 1/1، في دور الثمانية لكأس آسيا.



وفاز المنتخب القطري، مساء السبت، بلقب كأس آسيا 2023، بعد تفوقه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد لوسيل، بالعاصمة القطرية، الدوحة.

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