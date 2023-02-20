نقل جثمان اللاعب أتسو من تركيا إلى غانا.. وعائلته تظهر في مباراة نيوكاسل

الوكيل الإخباري - أعيد جثمان لاعب كرة القدم كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور، الذي لقي حتفه إثر زلزال ضرب تركيا قبل أسبوعين، إلى وطنه غانا.



وهبطت الطائرة في العاصمة الغانية، أكرا، في وقت متأخر من يوم الأحد وحمل أفراد من القوات المسلحة الغانية نعشه.



وعثر على جثة أتسو في وقت متأخر من الجمعة الماضي، تحت أنقاض منزله الذي انهار عليه بفعل الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

فيما تواجدت ماري كلير روبيو، زوجة اللاعب الغاني الراحل وأطفالها الثلاثة، في مدرجات ملعب "سانت جيمس بارك"، أثناء مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول، في الدوري الإنجليزي.

اضافة اعلان



وحظي أتسو بالتكريم من قبل الجماهير، تحت أنظار زوجته، وقف لاعبو نيوكاسل يونايتد وليفربول دقيقة صمت على روح اللاعب، الذي سبق له الدفاع عن ألوان "المكبايس" في الفترة بين عامي 2016 و2021.



وبعد انقضاء دقيقة الصمت، ضج ملعب "سانت جيمس بارك" بالتصفيق الحار لأتسو، قبل أن يهتف المشجعون باسمه لفترة من الوقت.

وبدت ماري كلير متأثرة للغاية، في وقت ارتدى فيه أحد المشجعين قميصا يحمل اسم كريستيان أتسو، بينما رددت جماهير ليفربول "لن تمشي وحدك أبدا"، تضامنا مع جميع الضحايا، وفق صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.



وتعاقد هاتاي سبور مع أتسو في سبتمبر 2022، قادما من الرائد السعودي، ومن حينه لعب 4 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا.



وكان هذا الهدف الوحيد، سجله أتسو قبل ساعات فقط من وقوع الزلزال، وجاء في مرمى قاسم باشا يوم 5 فبراير في الدقيقة الأخيرة، من المباراة التي جرت ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي منح من خلاله الفريق فوزه السادس في الموسم الجاري.



وبدأ أتسو مع فريق بورتو البرتغالي، وارتدى قميص ملقة بإسبانيا، ثم دافع عن ألوان أندية تشيلسي وإيفرتون وبورنموث ونيوكاسل في إنجلترا، قبل الوصول إلى هاتاي سبور.





ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة