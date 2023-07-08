نقل فان دير سار إلى العناية المركزة

الوكيل الإخباري - نقل إدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، إلى العناية المركزة، يوم الجمعة، بعد معاناة من نزيف في المخ.



وأعلن ناديه السابق أياكس أمستردام، أن الدولي الهولندي السابق البالغ من العمر 52 عاما، في حالة مستقرة حاليا داخل المستشفى.



وتوج فان دير سار بلقب البريميرليج 4 مرات في 6 سنوات قضاها رفقة اليونايتد، كما توج بلقب دوري الأبطال عام 2008 وهو اللقب الذي سبق وأن توج به أيضا رفقة أياكس.



وعقب اعتزاله عاد فان دير سار إلى أياكس، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2016، وهو المنصب الذي تركه بنهاية الموسم الماضي.



وقال أياكس، في بيانه: "عانى إدوين فان دير سار اليوم الجمعة من نزيف في المخ، هو حاليا يتواجد بوحدة العناية المركزة في المستشفى وحالته مستقرة".



وأضاف البيان: "بمجر توفر المزيد من المعلومات، سيتبع ذلك تحديث للأنباء، الجميع في أياكس يتمنى التعافي السريع لإدوين".





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