الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم نقل مباراة الرمثا ومغير السرحان، المقرر إقامتها الجمعة المقبل ضمن الجولة 18 لبطولة الدوري، من ستاد الحسن إلى ستاد عمان الدولي.



ووفقا للخطاب الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأردني، ونشره نادي مغير السرحان على حسابه الرسمي في فيس بوك مساء اليوم الإثنين، فإن نقل المباراة جاء لعدم جاهزية ستاد الحسن لعدم الانتهاء من أعمال الزراعة.



وتعيش كرة القدم الأردنية في أزمة كبيرة جراء الملاعب غير الصالحة للعب، حيث تم مؤخرا نقل مباريات الدورة الودية من ستاد القويسمة الى ستاد عمان الدولي.



ورغم نقل المباريات لستاد عمان الدولي، إلا أن الأخير سيتم إغلاقه ايضا في الأيام المقبلة بهدف تجهيزه لاستضافة المباراة الودية بين الأردن وإسبانيا.

اضافة اعلان

ملاعب