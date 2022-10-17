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الإثنين، 17-10-2022 02:46 م

نقل مباراة الصريح وشباب الأردن إلى الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، نقل مباراة الصريح وشباب الأردن من ستاد الحسن، إلى ملعب الأمير محمد بالزرقاء، والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل ضمن الجولة 20 لدوري المحترفين.

وبرر الاتحاد الأردني موقفه من نقل المباراة لعدم الانتهاء من زراعة أرضية ستاد الحسن.

وتعتبر المواجهة مهمة للصريح الذي يبحث عن الفوز باعتباره مهددا بالهبوط.

ويحتل الصريح المركز الأخير على سلم ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 14 نقطة.

بينما يستقر فريق شباب الأردن بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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