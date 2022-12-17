نهائي المونديال يقرر مستقبل ميسي مع باريس

الوكيل الإخباري - سيكون نهائي كأس العالم حاسما لمصير النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب تقرير صحفي.



وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان، الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن بموافقة الطرفين.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ميسي لن يتقبل فكرة أن يخسر نهائي كأس العالم، أمام زميله في "حديقة الأمراء" كيليان مبابي.



وأضافت الصحيفة أن في حال خسارة النهائي غدا الأحد أمام فرنسا، سيحسم ميسي قراره بخوض تحدٍ جديد خارج سان جيرمان، حيث قد يذهب للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.



لكن في حال تحقيق الأرجنتين لقب كأس العالم، فإن ميسي سيستمر بشكل مؤكد في اللعب على أعلى مستوى بالكرة الأوروبية.



يذكر أن "البرغوث" ارتبط في الأشهر الأخيرة بالعودة مجددًا إلى برشلونة.

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