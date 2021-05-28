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الجمعة، 28-05-2021 12:24 م

نهائي دوري الأبطال يشعل الأجواء في بورتو

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الوكيل الاخباري - تزايدت سخونة الأجواء في مدينة بورتو البرتغالية، مع بدء توافد مشجعين لناديي تشيلسي ومانشستر سيتي، ترقباً لنهائي دوري أبطال أوروبا.

في الأثناء، تضع قوات الأمن والجهات المنظمة اللمسات الأخيرة للحيلولة دون وقوع أي حوادث.

وانضم لقوات الأمن البرتغالية عناصر من الشرطة الإنجليزية، التي جاءت للتعاون مع الشرطة المحلية، وبخاصة من المعتادة على الاتصال بناديي مانشستر سيتي وتشيلسي.

وستتركز الرقابة على نحو مائتي عنصر من العناصر الخطرة في جماهير كلا الفريقين، وبخاصة 52 من "الهوليغانز" (34 من تشيلسي و18 من مانشستر سيتي)، تم حظر دخولهم للفعاليات الرياضية، ويتوقع حضورهم إلى بورتو.

ويهدف الإجراء إلى أن تتمكن الشرطة الإنجليزية من التعرف على العناصر الخطرة، وتنبيه أفراد الأمن البرتغاليين، إذا استدعت الضرورة.

ويتوقع أن تصل 80 رحلة مباشرة من إنجلترا بمشجعين إنجليز لحضور المباراة.

وتم توزيع 6 آلاف تذكرة لكل فريق، كما طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 16 ألف و500 تذكرة للبيع.

ونفدت التذاكر خلال ساعات قليلة بعد طرحها بسعر يتراوح بين 70 و600 يورو.

وتبلغ نسبة الإشغال الفندقي في بورتو 76%، وهي نسبة غير معهودة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تم حجز العديد من الشقق السياحية في أجواء مماثلة لبطولة يورو 2004 التي أقيمت في البرتغال.

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