نهاد صوقار : الدوري الفلسطيني مليئ بالمواهب القادرة على اللعب في الأردن

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقال الخبير الكروي الوطني نهاد صوقار أنه بدأ العمل مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مطلع شهر أكتوبر الماضي، وذلك بمنصب المستشار الفني للواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطينيوقال صوقار في تصريح خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية : " قمنا بعمل دراسة للوضع العام، وبعد تجربة كأس العرب والنتائج المتواضعة تم تشكيل لجنة فنية برئاستي، لدراسة كيفية تطوير الكرة الفلسطينية ولم ينتهي عمل اللجنة حتى الآن ".وتابع : " فلسطين مليئة بالمواهب بدوري المحترفين، ودوري الاحتراف الجزئي وعندهم القدرة على تمثيل الأندية الأردنية الراغبة بتدعيم صفوفها لمنافسات الموسم المقبل ".يذكر أن صوقار من أبرز المحاضرين الكرويين اسيويا ويمتلك الكثير من التجارب التدريبية مع المنتخبات الوطنية والعربية والعديد من الفرق المحلية والعربية .