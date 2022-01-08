السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

3 مجمعات تجارية بـ4 ملايين دينار في عمان

الخارجية تنفي أنباء انقطاع الاتصال مع دبلوماسي أردني في كازاخستان

داوود حنانيا يدعو لإعطاء الجرعة الرابعة باسرع وقت

الإقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن برنامج لدعم الرواتب - تفاصيل

تنويه من وزارة الصحة لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون

الخارجية: القائم بالأعمال القنصلية في كازاخستان بخير

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

السبت، 08-01-2022 03:18 م

نهاد صوقار : الدوري الفلسطيني مليئ بالمواهب القادرة على اللعب في الأردن

120225163944491147056


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قال الخبير الكروي الوطني نهاد صوقار أنه بدأ العمل مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مطلع شهر أكتوبر الماضي، وذلك بمنصب المستشار الفني للواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني اضافة اعلان


 

وقال صوقار في تصريح خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية : " قمنا بعمل دراسة للوضع العام، وبعد تجربة كأس العرب والنتائج المتواضعة تم تشكيل لجنة فنية برئاستي، لدراسة كيفية تطوير الكرة الفلسطينية ولم ينتهي عمل اللجنة حتى الآن ".

وتابع : " فلسطين مليئة بالمواهب بدوري المحترفين، ودوري الاحتراف الجزئي وعندهم القدرة على تمثيل الأندية الأردنية الراغبة بتدعيم صفوفها لمنافسات الموسم المقبل ".

يذكر أن صوقار من أبرز المحاضرين الكرويين اسيويا ويمتلك الكثير من التجارب التدريبية مع المنتخبات الوطنية والعربية والعديد من الفرق المحلية والعربية  .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2937084E-E960-4D8C-AADE-1F6583C1EF8A

الأردني علوان يقود الشمال القطري للفوز على السيلية

293389_3_1578489175

نجم سلة الوحدات يكشف تفاصيل إصابته

265246773_908384863177142_9041013580486995281_n

مهند خير الله يقترب من الوحدات

19_2020-637260140841732473-173

رسميا.. كوتينيو يرحل عن برشلونة

skysports-mohamed-mo-salah_5555663

محمد صلاح في قائمة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم

12022518531865610117

البخيت ينافس نجوم غرب اسيا

أخبار متعلقة
122021161388676091285

أول صفقات الموسم الكروي الجديد

FEubP_0WUAoOqi0

إعلامي شهير يشكر حمد واللاعبين والاتحاد ،، وتعليق الخطيب !! (فيديو)

FBK_dnbX0BQUd0P

الإسماعيلي المصري يتحرك لضم نجم منتخب النشامى

1220211412916848833296

دغلس يعود للدكة ،، و مايك ويليامز 10 على 10

0L5A0472

محمد شاهر يتألق بالأخضر ،، وميسون يقنع الجماهير

2

تاريخ مواجهات المنتخبين الأردني والمصري