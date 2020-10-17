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السبت، 17-10-2020 04:45 م

نهاية الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي .. شاهد الأهداف

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الوكيل الإخباري _ انتهى الشوط الأول من قمة ليفربول وإيفرتون بافتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بالتعادل بهدف لمثله.

وأحرز العائد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ساديو ماني، هدف التقدم للفريق الأحمر عند الدقيقة "3" بعد هجمة منظمة للفريق، بدأها المصري محمد صلاح، قبل أن تصل للسنغالي الذي أودعها الشباك.

فيما أحرز هدف إيفرتون لاعبه مايكل كين عند الدقيقة "19" من عمر الشوط الأول.

وخرج نجم دفاع ليفربول فان دايك مصاباً بالدقائق الأولى من اللقاء، بعد التحام قوي مع حارس إيفرتون.

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المصدر : ملاعب 

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