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الأربعاء، 17-05-2023 01:13 م

نهاية حزينة لموسم أرسنال.. عرض قميص الأبطال 23 للبيع بالمجان!

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن قيام أحد المشجعين بعرض القميص الذي قام بتصميمه في حالة فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بعنوان "الأبطال 23" للبيع بالمجان.

وترك تخلي أرسنال عن اللقب، جمهوره في حالة يرثى لها بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال بلغت ذروتها في الهزيمة 3-0 على أرضه الأحد الماضي أمام برايتون، لتصبح الفرصة سانحة أمام مانشستر سيتي من أجل حسم البطولة بشكل رسمي في الجولة القادمة.

وقام أحد المشجعين بعرض قميص المدفعجية من دون أي مقابل، وقال بشكل ساخر إن حالة المنتج "مليئة بالدموع" ليطلب مبلغ 0 جنيه استرليني لبيع هذا القميص الذي لم يصبح له أي معنى.

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