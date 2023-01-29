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الأحد، 29-01-2023 04:07 م

نهاية عقوبة الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري -  تنفس نادي الهلال الصعداء بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية بشكل رسمي في الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت في الساعة 12 ليل السبت 28 يناير/كانون الثاني الجاري، فترة الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي.

وبغلق الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي، تكون العقوبة الموقعة على الهلال بالحرمان من القيد لفترتي انتقالات قد انتهت.

ومن ثم، بات يحق للهلال إبرام تعاقدات بشكل طبيعي بداية من صيف 2023، بعدما حرم من ذلك الأمر في ميركاتو صيف 2022 والانتقالات الشتوية الأخيرة.

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