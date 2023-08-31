نونيز على أعتاب مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - حصل لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز على إذن للسفر من أجل الخضوع للكشف الطبي بمانشستر سيتي، بعدما وافق ناديه وولفرهامبتون على رحيله مقابل مبلغ قياسي للنادي بلغ 53 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار).



وبعد التغلب على بعض النقاط العالقة في المفاوضات الأخيرة، بشأن العرض الأول الذي وصل إلى 47.3 مليون جنيه إسترليني يوم الأربعاء الماضي، توصل الناديان لاتفاق تضمن قيمة أعلى للانتقال.



وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أنه لا يوجد أي إضافات ولكن هناك 10 في المائة من قيمة أرباح انتقال اللاعب البالغ 25 عاما من مانشستر سيتي.



وأصبح نونيز صفقة قياسية لوولفرهامبتون عندما انضم من سبورتينج لشبونة مقابل 38 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي يعقد يمتد 5 أعوام مع إمكانية إضافة عام آخر.



وشارك اللاعب البرتغالي في 34 مباراة في الموسم الماضي، وسجل هدفا وحيدا وصنع مثله.

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