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السبت، 04-02-2023 04:09 م

نوير يفتح النار على إدارة بايرن ميونيخ

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الوكيل الإخباري -  انتقد مانويل نوير حارس مرمى وقائد فريق بايرن ميونيخ، إدارة ناديه بشكل قوي بسبب مدرب الحراس توني تابالوفيتش.

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وأعلن بايرن ميونيخ مؤخرا إقالة تابالوفيتش من منصبه كمدرب لحراس مرمى الفريق، وهو الصديق المقرب للغاية من نوير.

وأبدى نوير حالة غضب شديدة إزاء هذا القرار، وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية إن "هذا القرار كان مفاجئا للغاية بالنسبة لي، لم أفهمه حتى الآن مطلقا".

وأضاف "شعرت كأنهم اقتلعوا قلبي من مكانه، في الحقيقة كانت ضربة قوية للغاية وأثرت عليّ كثيرا".

وعن سر علاقته القوية بالمدرب توني تابالوفيتش، رد بقوله "لقد عملنا معا على مدار 11 عاما ونصف تقريبا، كان يُسخر كل مجهوده لصالح حراس المرمى والجهاز الفني والنادي، كان قريبا منا للغاية".

وأتم بقوله "إقالة توني واحدة من أصعب اللحظات التي مررت بها في مسيرتي الكروية على الإطلاق، الجميع في الفريق انهار بعد نبأ رحيله، لم يكن مدربا للحراس فحسب، ولكن صديق للجميع".

 

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